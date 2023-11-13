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Украинцев ждет похолодание: прогноз погоды на сегодня

Украина, Понедельник 13 ноября 2023 07:00
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Украинцев ждет похолодание: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украину пришло похолодание (pixabay.com)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 13 ноября, будет без дождей. Однако украинцев ожидает осенняя прохлада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня по всей Украине облачно, но с прояснениями. Существенных осадков не будет, только в северо-восточной части возможны небольшие дожди.

Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с. На севере и востоке местами порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем будет +4 +9 градусов, а на юге до +13. Ночью похолодает до +1 +6 градусов.

В Карпатах мокрый снег, в течение суток температура от +2 до -3 градусов.

Украинцев ждет похолодание: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня тоже переменная облачность, но без дождя. Ветер юго-западный со скоростью 7-12 м/с, по области местами порывы 15-20 м/с.

Столбики термометров днем покажут +7 +9 градусов, а ночью +4 +6 градусов.

Украинцев ждет похолодание: прогноз погоды на сегодня

Штормовое предупреждение

На выходных часть Украины накрыла непогода. Синоптики объявляли штормовое предупреждение.

Карпаты продолжило заметать снегом. Спасатели предупреждали об ограниченной видимости, а туристов призывают не идти в горы из-за непогоды.

Непогода привела к отключениям света. В частности, в Киевской области около 8 тысяч семей остались без электроэнергии из-за дождей и шквалов.

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