Украинцев в Чехии могут перевести в общую систему соцпомощи: детали

Беженцы со временной защитой получают гуманитарную денежную помощь, если имеют доход ниже прожиточного минимума. Обратиться украинцы могут в электронном виде.

Министерство труда постепенно оцифровывает заявки и на обычную помощь. Также за год планируется объединить различные виды поддержки в одну: на оплату жилья, в связи с материальными затруднениями, на детей.

Планы сделать доступной беженцам общую систему помощи министр труда озвучивал еще в феврале 2023 года. Перевод украинцев со временной защитой в чешскую систему социальной поддержки предполагает отмену гуманитарной помощи. Ожидается, что после реформирования чешской системы доступ для украинцев будет открыт в течение первой половины 2025 года.

В то же время бежавшие от войны уже получают некоторые виды чешской социальной помощи. К примеру, больничный, если болеют на работе.

По последним данным, в Чехии находятся 376 тысяч украинцев со временной защитой. В ноябре 2023 года центры занятости произвели 54 300 выплат гуманитарной помощи на 496 миллионов крон (около 20 млн евро). В общей сложности за 11 месяцев прошлого года государство потратило на гуманитарную денежную помощь 6,46 миллиарда крон (260 млн евро).

В настоящее время в Чехии работают около 125 тысяч украинских беженцев. По словам министра труда, трудоустроенные украинцы перечисляют в бюджет миллиарды крон.