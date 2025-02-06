Введут уже в этом году. Федоров рассказал о новых услугах в "Дії"

В приложении и на портале "Дія" в этом году введут ряд новых услуг. Среди прочего, интеграция искусственного интеллекта.

Об этом в колонке для РБК-Украина рассказал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Искусственный интеллект

Он отметил, что одна из задач команды в этом году - тотальная интеграция искусственного интеллекта. В "Дії" уже работает AI-чатбот "Наталка", который помогает оптимизировать коммуникацию с потенциальными партнерами, которые хотят интегрировать сервисы "Дії".

Как пояснил Федоров, чат-бот берет на себя все базовые запросы по интеграции, помогает выбрать подходящий сценарий. После этого коммуникация переходит к реальному человеку. "Наталка" работает три месяца, за это время чат-бот обработал более 1 400 запросов.

По словам вице-премьера, сейчас исследуют возможность использования ИИ-помощника в "Дії", чтобы украинцы могли обратиться к нему, если возникают определенные проблемы при взаимодействии с государством.

"Как это может работать? Нужно просто потрясти телефон и дать свой фидбэк. По сути, это инструмент прямой демократии в "Дії" с использованием искусственного интеллекта, благодаря которому, например, президент или министр, будет иметь прямую связь с гражданами", - пояснил Федоров.

Другие сервисы

Услуги для водителей. Как отметил Федоров, "Дія" с Министерством внутренних дел планируют "революцию" в услугах для водителей и цифровой реформе сервисных центров. Сейчас в "Дії" доступны самые актуальные сервисы - от шеринга авто до уплаты штрафов.

В этом году планируют цифровизировать 90% услуг для водителей: расширить возможности перерегистрации авто, добавить возможность изменить техпаспорт; внести изменения по хранению номерных знаков, зарегистрировать авто после растаможки и т.д.

еКонсул. Федоров сообщил, что вместе с МИД идет работа над цифровизацией консульских услуг для украинцев за рубежом.

"Например, в "Дії" сможете заказать загранпаспорт или ID-карту, водительское удостоверение, карточку налогоплательщика. Затем сразу же получить документы по месту пребывания, а не ехать за ними в Украину", - пояснил министр.

еНотариат. Идет работа над электронной системой, которая интегрирует все нотариальные процессы в единую цифровую платформу. Еще один пилотный проект - нотариальные услуги по видеосвязи с нотариусом в "Дії". После этого планируют расширить перечень услуг, в частности, добавить брачный договор, договоры дарения, купли-продажи и тому подобное.

Дія.Картка. В прошлом году в приложении "Дія" запустили "Дія.Картку" для получения выплат от государства. Пока на нее зачисляют выплаты по двум услугам "еКнига" и ветеранский спорт. Но в планах перевести выплаты "єПідтримки" на "Дія.Картку", в частности, с теми, что были в 2021-2023 годах. А также со временем на "Дія.Картці" будет больше государственных выплат.

Изменение фамилии. В "Дія" хотят реализовать комплексную услугу переоформления документов при изменении фамилии.

Цифровизация услуг, связанных со смертью. На первом этапе планируют запустить услугу получения свидетельства о смерти, госрегистрации смерти, передачи данных в реестры и оформления пособия на погребение.