Украинцы смогут проверять акциз через "Дію": что известно

Верховная рада Украины взяла за основу законопроекты о введении электронной акцизной марки на алкоголь и табачные изделия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточки законопроектов №8286 и №8287 .

Как отмечает один из авторов законопроектов №8286/8287, народный депутат Ярослав Железняк, проект закона "Об обеспечении электронной прослеживаемости обращения алкогольных напитков и табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах" набрал в первом чтении 242 голосов "за" и взят за основу.

"Там многое будет дорабатываться ко второму чтению. Разрабатывать систему и внедрять будет Минцифры", - пишет нардеп.

При этом он отмечает, что у украинских граждан появится возможность проверить через "Дію" оригинальность продукции.