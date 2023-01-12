RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцы смогут проверять акциз через "Дію": что известно

Фото: через "Дію" можно будет проверять акциз (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Татьяна Зарембо

Верховная рада Украины взяла за основу законопроекты о введении электронной акцизной марки на алкоголь и табачные изделия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточки законопроектов №8286 и №8287.

Как отмечает один из авторов законопроектов №8286/8287, народный депутат Ярослав Железняк, проект закона "Об обеспечении электронной прослеживаемости обращения алкогольных напитков и табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах" набрал в первом чтении 242 голосов "за" и взят за основу.

"Там многое будет дорабатываться ко второму чтению. Разрабатывать систему и внедрять будет Минцифры", - пишет нардеп.

При этом он отмечает, что у украинских граждан появится возможность проверить через "Дію" оригинальность продукции.

На днях РБК-Украина сообщало, что "Дія" запустила бета-тестирование по программе замены обычных ламп на светодиодные. Бета-тест услуги будет доступен в Виннице, Черкассах, Одессе и Львове.

Кроме того, мы писали, что правительство приняло постановление, согласно которому в приложении "Дія" должен появиться электронный военный билет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дия Сити