Украинцы смогут получить субсидию на аренду жилья: как оформить

Ранее РБК-Украина писало, что начиная с 2025 года отдельные категории ВПЛ смогут получать сразу две разные субсидии. Это нововведение направлено на поддержку семей и лиц с низким уровнем доходов, которые нуждаются в дополнительной государственной помощи. Обе субсидии будут предоставляться независимо друг от друга.

Также в Украине все большую популярность приобретает онлайн-подача заявлений на жилищную субсидию. По данным Пенсионного фонда Украины, с начала реализации экспериментального проекта уже подано более 9 тысяч заявлений по упрощенной процедуре, большинство из которых оформлено через веб-портал электронных услуг ПФУ. Ранее РБК-Украина рассказывало, как воспользоваться этой возможностью и подать заявление онлайн.

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