Украинцы смогут получить кэшбек за коммуналку: как это сделать

Украинцам начали возвращать деньги за расчеты за оплаты коммуналки, билетов на транспорт, медицинских услуг, мобильной связи и т.п. картой Mastercard "Кешбек "Сделано в Украине", которую выпускают для клиентов ПриватБанка. Дополнительный кэшбек составляет 10%.

Для получения кэшбека необходимо открыть такую карту. Это можно сделать бесплатно в мобильном приложении или веб-версии Приват24. После оформления карты необходимо обновить приложение "Дия", выбрать услугу "Национальный кэшбек" и указать карту ПриватБанка для получения выплат от государства.

Кэшбек начисляется каждый день, и уже на следующий день пользователь может видеть накопленные средства в приложении "Дия". Зачисление средств на карту "Кешбек "Сделано в Украине" происходит один раз в месяц, до конца следующего месяца. Например, кэшбек за покупки в сентябре будет зачислен до конца октября. Если пользователь не указал счет для выплаты, зачисление переносится на следующий месяц.

Накопленный кэшбек можно использовать безналично для оплаты коммунальных услуг, транспорта, связи, медицинских и спортивных услуг, в питании, а также для приобретения военных облигаций или донатов на ВСУ.

Государственная программа "Национальный Кэшбэк" началась 2 сентября 2024 года. Она предусматривает начисление кэшбека за покупки товаров украинского производства, оплаченные платежными картами ПриватБанка (Карточка для выплат, карта "Универсальная" и т.п.) у продавцов, участвующих в программе.

В течение первых дней после запуска программы "Национальный кешбэк" 313 000 украинцев уже оформили в ПриватБанке специальные цифровые карты Mastercard "Кешбэк "Сделано в Украине".