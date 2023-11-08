Украинцы смогут получить денежную помощь для изучения английского, - Федоров

"Мы запустили национальную программу Future Perfect, которая будет популяризировать изучение английского. Future Perfect - это совершенное действие в будущем. Мы любим будущее, готовим будущее и делаем это сознательно, чтобы капитализировать страну. Чтобы каждый в Украине стал больше зарабатывать и мог себя полноценно реализовать. И этот проект поможет ускорить результат", - пишет министр.

По словам Федорова, новые проекты будут запускаться почти ежемесячно. В частности для украинцев готовят в формате "еПоддержка" денежную помощь для изучения английского.

"Похожий проект реализовали с "ковидными" сертификатами, когда украинцы покупали книги, ходили в спортзалы. Этот опыт используем, чтобы украинцы активнее изучали языки", - добавляет Федоров.

Future Perfect

В Украине запустили бесплатную платформу для изучения английского. Для начала изучения языка необходимо авторизироваться в приложении Promova с помощью "Дія". После проверки "Дія.Підписом". Подписью вы получите бесплатный премиум доступ на 3 года.

Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что английский в Украине получит статус языка международного общения.