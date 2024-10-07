Украинцы смогут получить гранты на изготовление ракет: о чем идет речь

Он сообщил, что в Украине начат рынок боеприпасов, и "миллионы" снарядов уже контрактуются и закупаются государством, в частности для беспилотников.

Федоров также отмечает, что сняты регуляции для производства пороха и других взрывчатых веществ. В рамках развития оборонного кластера Brave1 государство начало выдавать гранты на производство ракет, а в следующем году планируется поддержка пороховых заводов.

Министр отметил важность создания инновационных подразделений, которые тестируют новые оборонные технологии на поле боя. В Украине уже функционируют такие юниты, позволяющие проверять эффективность дронов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

За последние два с половиной года в Украине появилось более 200 компаний, разрабатывающих роботизированные платформы, 500 производителей дронов и более 100 компаний, работающих над РЭБ. Федоров подчеркнул, что стартапам не нужно превращаться в крупные корпорации, чтобы влиять на ситуацию на поле боя, поскольку прогресс может быть достигнут за короткое время.