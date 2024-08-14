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В Украине создали нового робота для фронта, который благодаря ИИ подстрелит врагов в движении

Среда 14 августа 2024 22:31
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В Украине создали нового робота для фронта, который благодаря ИИ подстрелит врагов в движении Иллюстративное фото: в Украине создали боевой модуль "Хищник" (facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Наталья Кава

В Украине был создан боевой модуль "Хищник", который имеет машинное зрение и создан для уничтожения целей в небе и на земле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оборонный кластер Brave1 в Facebook.

Уже в ближайшие месяцы команда разработчиков планирует провести полевые испытания модуля и начать серийное производство.

Особенности модуля:

  • оснащен гиростабилизированной платформой с вооружением
  • дистанционное управление, в том числе через интернет
  • модуль можно устанавливать на подвижные автономные и управляемые наземные и надводные платформы или использовать как стационарную турель
  • боевой модуль имеет возможность ведения огня по летательным и наземным средствам.

Следует заметить, что модуль может быть установлен на наземных и надводных боевых работах, как автономных, так и управляемых. "Хищник" также может работать как стационарная турель.

Ранее РБК-Украина сообщало, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также сделал заявление о применении боевых роботов на фронте.

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