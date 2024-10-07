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Украинцы смогут получить гранты на изготовление ракет: о чем идет речь

Украина, Киев, Понедельник 07 октября 2024 19:22
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Украинцы смогут получить гранты на изготовление ракет: о чем идет речь Фото: Ракета ATACMS (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине начали предоставлять гранты на производство ракет, а также сняли ограничения на производство взрывчатых веществ.

РБК-Украина сообщает, что об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время состоявшегося в Киеве 3-4 октября саммита Defense Tech Valley.

Он сообщил, что в Украине начат рынок боеприпасов, и "миллионы" снарядов уже контрактуются и закупаются государством, в частности для беспилотников.

Федоров также отмечает, что сняты регуляции для производства пороха и других взрывчатых веществ. В рамках развития оборонного кластера Brave1 государство начало выдавать гранты на производство ракет, а в следующем году планируется поддержка пороховых заводов.

Министр отметил важность создания инновационных подразделений, которые тестируют новые оборонные технологии на поле боя. В Украине уже функционируют такие юниты, позволяющие проверять эффективность дронов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

За последние два с половиной года в Украине появилось более 200 компаний, разрабатывающих роботизированные платформы, 500 производителей дронов и более 100 компаний, работающих над РЭБ. Федоров подчеркнул, что стартапам не нужно превращаться в крупные корпорации, чтобы влиять на ситуацию на поле боя, поскольку прогресс может быть достигнут за короткое время.

Что такое программа Brave1

Напомним, грантовую программу Brave1 запустили в июле 2023 года на фоне полномасштабного вторжения РФ. Украинские разработчики оборонных технологий получили 189 грантов на общую сумму 3,3 миллиона долларов. Благодаря этой поддержке технологический уровень готовности улучшил более 80% разработок, а треть из них масштабировала производство.

Разработчики могут подавать заявки на новые гранты, размер которых составляет до 2 миллионов гривен. Денежные средства можно потратить на оборудование, комплектующие и развитие продукта.

В рамках программы Brave1 в Украине разработали боевой модуль "Хищник", оснащенный машинным зрением, предназначенный для уничтожения воздушных и наземных целей.

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