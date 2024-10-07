Українці зможуть отримати гранти на виготовлення ракет: про що мова

В Україні почали надавати гранти на виробництво ракет, а також зняли обмеження на виробництво вибухових речовин.

РБК-Україна повідомляє, що про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час саміту Defense Tech Valley, який відбувся в Києві 3-4 жовтня.

Він повідомив, що в Україні започатковано ринок боєприпасів, і "мільйони" снарядів вже контрактуються та закуповуються державою, зокрема для безпілотників.

Федоров також зазначає, що знято регуляції для виробництва пороху та інших вибухових речовин. У рамках розвитку оборонного кластера Brave1 держава почала видавати гранти на виробництво ракет, а в наступному році планується підтримка порохових заводів.

Міністр наголосив на важливості створення інноваційних підрозділів, які тестують нові оборонні технології на полі бою. В Україні вже функціонують такі юніти, що дозволяють перевіряти ефективність дронів та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

За останні два з половиною роки в Україні з'явилося понад 200 компаній, що розробляють роботизовані платформи, 500 виробників дронів та понад 100 компаній, які працюють над РЕБ. Федоров підкреслив, що стартапам не потрібно перетворюватися на великі корпорації, щоб впливати на ситуацію на полі бою, оскільки прогрес може бути досягнутий за короткий час.