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Украинцы смогут в Литве обменять водительские права

Понедельник 23 октября 2023 18:40
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Украинцы смогут в Литве обменять водительские права Иллюстративное фото: украинцы смогут в Литве обменять водительское удостоверение (РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украинцы в Литве смогут обменять водительские права по упрощенной процедуре. Соответствующее соглашение между Украиной и Литвой вступило в силу с 22 октября.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава МВД Украины Игорь Клименко.

По его словам, получить литовское удостоверение можно будет без сдачи теоретических и практических экзаменов.

Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо обратиться в филиалы Государственного предприятия REGITRA в Литве. А в Украине – в Главный сервисный центр МВД. При этом аналогичная процедура уже доступна и гражданам Литвы, проживающим в Украине. Ее предоставляют сервисные центры МВД.

Клименко отметил, что соглашения о взаимном признании и обмене водительских удостоверений по упрощенной действуют еще с четырьмя странами - Италией, Турцией, Испанией и ОАЭ.

Планируем и дальше налаживать сотрудничество с иностранными правительствами и расширять этот список. Стремимся, чтобы сервисные услуги МВД были доступны и комфортны для всех наших граждан, в любом уголке мира", - написал он.

Изменения для водителей в 2023 году

Ранее Верховная Рада поддержала законопроект №7354, который позволит украинцам самостоятельно проходить теоретическую часть перед экзаменом на получение водительского удостоверения.

Кроме того, в парламенте зарегистрирован законопроект, касающийся введения штрафов для владельцев спортивных автомобилей и мотоциклов за слишком громкий звук форсированного двигателя.

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