ua en ru
Пт, 27 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українці зможуть у Литві обміняти посвідчення водія

Понеділок 23 жовтня 2023 18:40
UA EN RU
Українці зможуть у Литві обміняти посвідчення водія Ілюстративне фото: українці зможуть у Литві обміняти посвідчення водія (РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Українці у Литві зможуть обміняти посвідчення водія за спрощеною процедурою. Відповідна угода між Україною та Литвою стала чинною з 22 жовтня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив глава МВС України Ігор Клименко.

За його словами, отримати литовське посвідчення можна буде без складання теоретичних і практичних іспитів.

Для того, щоб скористатись послугою, необхідно звернутися до філій Державного підприємства REGITRA у Литві. А в Україні - до Головного сервісного центру МВС. При цьому аналогічна процедура вже доступна і для громадян Литви, які проживають в Україні. Її надають сервісні центри МВС.

Клименко зауважив, що угоди про взаємне визнання та обмін посвідчень водія за спрощеною діють ще з чотирма країнами - Італією, Туреччиною, Іспанією та ОАЕ.

Плануємо і надалі налагоджувати співпрацю з іноземними урядами та розширювати цей список. Прагнемо, аби сервісні послуги МВС були доступними та комфортними для всіх наших громадян, у будь-якому куточку світу", - написав він.

Зміни для водіїв у 2023 році

Раніше Верховна Рада підтримала законопроект № 7354, який дозволить українцям самостійно проходити теоретичну частину перед іспитом на отримання посвідчення водія.

Крім того, у парламенті зареєстровано законопроект, який стосується запровадження штрафів для власників спортивних автомобілів та мотоциклів за надто гучний звук форсованого двигуна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Водійське посвідчення Литва Міністерство внутрішніх справ України
NEWS
Не можна виключати таку "прикрість", - Гуменюк про підрив корабля РФ на міні
Не можна виключати таку "прикрість", - Гуменюк про підрив корабля РФ на міні
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ