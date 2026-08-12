Украинцы задекларировали тысячи единиц оружия и миллионы патронов, - Нацполиция

По состоянию на начало месяца граждане Украины задекларировали 23132 единицы огнестрельного оружия и 14063441 боеприпас к нему. В то же время украинцы добровольно сдали в полицию почти 470 единиц огнестрельного оружия и 83 729 боеприпасов.

Что делать, если нашли оружие

Если человек нашел огнестрельное оружие или боеприпасы, ему необходимо сообщить о находке по номеру 102.

После этого в течение 24 часов следует прибыть в полицию для декларирования найденного вооружения. При декларировании гражданин может оставить оружие себе или добровольно сдать его в полицию.

Для декларирования необходимы:

письменное заявление;

паспорт-книжка или ID-карта;

фотография размером 3,5×4,5 см;

выписка о месте жительства или регистрации;

идентификационный номер.

Статистика зарегистрированного оружия в Украине на начало августа 2026 (инфографика Нацполиция)