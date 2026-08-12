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Украинцы задекларировали тысячи единиц оружия и миллионы патронов, - Нацполиция

04:13 12.08.2026 Ср
2 мин
Какое количество зарегистрированного оружия есть у граждан Украины?
aimg Филипп Бойко
Фото: мужчина с пистолетом в руках (Getty Images)

В Украине идет процесс декларирования огнестрельного оружия и боеприпасов, который стартовал после начала полномасштабной войны. Украинцы уже сообщили правоохранителям о значительном количестве находящихся у них оружия и боеприпасов, а полиция напомнила о правилах декларирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

По состоянию на начало месяца граждане Украины задекларировали 23132 единицы огнестрельного оружия и 14063441 боеприпас к нему. В то же время украинцы добровольно сдали в полицию почти 470 единиц огнестрельного оружия и 83 729 боеприпасов.

Что делать, если нашли оружие

Если человек нашел огнестрельное оружие или боеприпасы, ему необходимо сообщить о находке по номеру 102.

После этого в течение 24 часов следует прибыть в полицию для декларирования найденного вооружения. При декларировании гражданин может оставить оружие себе или добровольно сдать его в полицию.

Для декларирования необходимы:

  • письменное заявление;
  • паспорт-книжка или ID-карта;
  • фотография размером 3,5×4,5 см;
  • выписка о месте жительства или регистрации;
  • идентификационный номер.

Статистика зарегистрированного оружия в Украине на начало августа 2026 (инфографика Нацполиция)

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