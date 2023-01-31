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Украинцы уже заказали на обмен через "Дію" более 300 тысяч ламп

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Украина, Вторник 31 января 2023 18:52
Украинцы уже заказали на обмен через "Дію" более 300 тысяч ламп Фото: украинцы уже заказали на обмен через "Дію" более 300 тысяч ламп (pixabay.com)
Автор: Наталья Кава

В понедельник, 30 января, в Украине стартовала программа бесплатного обмена старых лампочек накаливания на энергосберегающие LED-лампы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По его словам, в первые сутки действия программы украинцы подали заявки на обмен 300 тысяч энергосберегающих ламп.

Он напомнил, что 30 миллионов таких ламп было закуплено Европейским Союзом, а еще 5 миллионов ожидаются от Франции.

"Вчера в Украине стартовала масштабная программа обмена старых ламп накаливания на LED-лампы. Это инициатива Президента Владимира Зеленского, – написал Шмигаль.

Напомним, что РБК-Украина написала подробную инструкцию о том, как через "Дію" можно подать заявку на обмен ламп.

Напомним, ранее правительство Украины решило запустить программу бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы и она продлится в течение года.

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