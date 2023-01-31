Украинцы уже заказали на обмен через "Дію" более 300 тысяч ламп
В понедельник, 30 января, в Украине стартовала программа бесплатного обмена старых лампочек накаливания на энергосберегающие LED-лампы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Дениса Шмыгаля.
По его словам, в первые сутки действия программы украинцы подали заявки на обмен 300 тысяч энергосберегающих ламп.
Он напомнил, что 30 миллионов таких ламп было закуплено Европейским Союзом, а еще 5 миллионов ожидаются от Франции.
"Вчера в Украине стартовала масштабная программа обмена старых ламп накаливания на LED-лампы. Это инициатива Президента Владимира Зеленского, – написал Шмигаль.
Напомним, что РБК-Украина написала подробную инструкцию о том, как через "Дію" можно подать заявку на обмен ламп.
Напомним, ранее правительство Украины решило запустить программу бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы и она продлится в течение года.
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