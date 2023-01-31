Фото: украинцы уже заказали на обмен через "Дію" более 300 тысяч ламп (pixabay.com)

В понедельник, 30 января, в Украине стартовала программа бесплатного обмена старых лампочек накаливания на энергосберегающие LED-лампы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По его словам, в первые сутки действия программы украинцы подали заявки на обмен 300 тысяч энергосберегающих ламп. Он напомнил, что 30 миллионов таких ламп было закуплено Европейским Союзом, а еще 5 миллионов ожидаются от Франции. "Вчера в Украине стартовала масштабная программа обмена старых ламп накаливания на LED-лампы. Это инициатива Президента Владимира Зеленского, – написал Шмигаль.