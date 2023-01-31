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Українці вже замовили на обмін через "Дію" понад 300 тисяч ламп

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Україна, Вівторок 31 січня 2023 18:52
Українці вже замовили на обмін через "Дію" понад 300 тисяч ламп Фото: українці вже замовили на обмін через "Дію" понад 300 тисяч ламп (pixabay.com)
Автор: Наталія Кава

У понеділок, 30 січня, в Україні стартувала програма безкоштовного обміну старих лампочок розжарювання на енергоощадні LED-лампи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

За його словами, в першу добу дії програми українці подали заявки на обмін 300 тисяч енергоощадних ламп.

Він нагадав, що 30 мільйонів таких ламп були закуплені Європейським Союзом, а ще 5 мільйонів очікуються від Франції.

"Вчора в Україні стартувала масштабна програма обміну старих ламп розжарювання на LED-лампи. Це ініціатива Президента Володимира Зеленського, - написав Шмигаль.

Нагадаємо, що РБК-Україна написало детальну інструкцію щодо того, як через "Дію" можна подати заявку на обмін ламп.

Нагадаємо, раніше уряд України вирішив запустити програму безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи і вона триватиме протягом року.

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