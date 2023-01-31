Фото: українці вже замовили на обмін через "Дію" понад 300 тисяч ламп (pixabay.com)

У понеділок, 30 січня, в Україні стартувала програма безкоштовного обміну старих лампочок розжарювання на енергоощадні LED-лампи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

За його словами, в першу добу дії програми українці подали заявки на обмін 300 тисяч енергоощадних ламп. Він нагадав, що 30 мільйонів таких ламп були закуплені Європейським Союзом, а ще 5 мільйонів очікуються від Франції. "Вчора в Україні стартувала масштабна програма обміну старих ламп розжарювання на LED-лампи. Це ініціатива Президента Володимира Зеленського, - написав Шмигаль.