Украинцы открыли в Будапеште школу имени Тараса Шевченко: обучение на родном языке

Украинские школы в Венгрии

Школа создана при Государственном самоуправлении украинцев Венгрии при поддержке спикера украинской национальности в парламенте Лилианы Грексы.

Идея создания сети официальных украинских школ в Венгрии получила развитие после переговоров между Президентом Владимиром Зеленским и венгерской стороной летом 2023 года.

Первым заведением стала Украинско-венгерская средняя школа и гимназия, которая через несколько месяцев после договоренностей получила государственную лицензию. Сейчас там учатся на украинском языке 360 детей.

В этом году еще два заведения официально получили статус школ:

Украинская школа имени Тараса Шевченко в Будапеште - начальные классы с перспективой развития в среднюю школу;

Школа на базе учебно-воспитательного комплекса "Maszoret Avot" - ранее образовательный центр, теперь полноценное заведение для около 300 детей. В рамках школы действует также садик. Она создана благодаря сотрудничеству украинской организации "Единство" и венгерской автономной православной еврейской громады и станет пространством диалога трех культур - украинской, венгерской и еврейской.

Кроме этих трех официальных школ, в Венгрии действует еще ряд украинских образовательных центров и воскресных школ, где учатся дети из украинских и смешанных семей.

Школу создали при Государственном самоуправлении украинцев Венгрии (фото: Facebook/MFA of Ukraine)

Поддержка государства

Министерство иностранных дел Украины во главе с Андреем Сибигой определяет развитие украинских общин и образовательных учреждений за рубежом как один из приоритетов. Посольство Украины в Венгрии обеспечивает школы учебниками и книгами.

Накануне нового учебного года украинские образовательные учреждения посетили посол Федор Шандор, руководитель патронатной службы министра Дмитрий Тужанский и народный депутат Юлия Гришина, которые присоединились к празднованию Дня знаний.

Украинские школы в Венгрии не только дают возможность детям учиться на родном языке, но и становятся важными центрами сохранения идентичности, культурной дипломатии и развития добрососедства между Украиной и Венгрией.

В школе будут преподавать на украинском языке (фото: Facebook/MFA of Ukraine)