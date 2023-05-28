Украинцы завоевали еще 7 медалей на Кубке мира по гребле
В заключительный день Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Познани (Польша) украинцы завоевали еще 7 медалей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международный олимпийский комитет.
К добытому накануне золоту на дистанции 200 м каноистка Людмила Лузан добавила сегодня полный комплект наград на 500 м.
Став чемпионкой в одиночке, бронзовым призером в двойке с Валерией Теретой и серебряной медалисткой в миксте с Тарасом Мищуком, где им, кстати, компанию на пьедестале составил еще один наш экипаж Терета и Тарас Мазовский.
Каноист Мазовский также отметился серебряным финишем в одиночке на 500 метров.
Виталий Вергелес и Андрей Рыбачок стали вторыми в каноэ-двойке на 500 м, Наталья Докиенко и Александр Зайцев заняли третье место в смешанной байдарке-двойке на 500 м.
Всего в активе Украины 11 наград:
- 3 золотые;
- 3 серебряные;
- 5 бронзовых.
Напомним, вчера украинская мужская сборная по волейболу победой стартовала на Золотой Евролиге.
Кроме того, в субботу в Страсбурге прошел финал турнира по теннису категории WTA250. В нем украинка Элина Свитолина победила теннисистку из России Анну Блинкову.
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