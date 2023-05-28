ua ru
Вс, 28 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинцы завоевали еще 7 медалей на Кубке мира по гребле

Новина українською →
Польша, Воскресенье 28 мая 2023 18:28
Украинцы завоевали еще 7 медалей на Кубке мира по гребле Фото: каноистка Людмила Лузан (Canoe of Ukraine)
Автор: Карина Левицкая

В заключительный день Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Познани (Польша) украинцы завоевали еще 7 медалей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международный олимпийский комитет.

К добытому накануне золоту на дистанции 200 м каноистка Людмила Лузан добавила сегодня полный комплект наград на 500 м.

Став чемпионкой в одиночке, бронзовым призером в двойке с Валерией Теретой и серебряной медалисткой в миксте с Тарасом Мищуком, где им, кстати, компанию на пьедестале составил еще один наш экипаж Терета и Тарас Мазовский.

Каноист Мазовский также отметился серебряным финишем в одиночке на 500 метров.

Виталий Вергелес и Андрей Рыбачок стали вторыми в каноэ-двойке на 500 м, Наталья Докиенко и Александр Зайцев заняли третье место в смешанной байдарке-двойке на 500 м.

Всего в активе Украины 11 наград:

  • 3 золотые;
  • 3 серебряные;
  • 5 бронзовых.

Напомним, вчера украинская мужская сборная по волейболу победой стартовала на Золотой Евролиге.

Кроме того, в субботу в Страсбурге прошел финал турнира по теннису категории WTA250. В нем украинка Элина Свитолина победила теннисистку из России Анну Блинкову.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
спортсмени
NEWS
Победа Украины и обнуление репутации России - лучшая инвестиция сегодня, - Подоляк
Победа Украины и обнуление репутации России - лучшая инвестиция сегодня, - Подоляк
DAILY
Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром