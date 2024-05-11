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Украинцы завоевали медаль на международном турнире по прыжкам в воду (фото)

Украина, Суббота 11 мая 2024 21:10
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Украинцы завоевали медаль на международном турнире по прыжкам в воду (фото) Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Украинские пловцы Кирилл Болюх и Марк Гриценко на подиуме международного турнира по прыжкам в воду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального олимпийского комитета Украины и национальной олимпийской сборной Украины.

В парижском олимпийском бассейне состоялся международный турнир по прыжкам в воду "French Diving Open". Участие в соревнованиях приняли представители 16 стран.

Для спортсменов это первая возможность испытать Центр водных видов спорта накануне Игр-2024.

Украинцы завоевали медаль на международном турнире по прыжкам в воду (фото)

На вторую ступеньку пьедестала почета в синхронных прыжках с вышки поднялись 17-летний Кирилл Болюх и 14-летний Марк Гриценко.

Набрав 375.21 балла, украинцы уступили лишь титулованным представителям из Великобритании - Тому Дейли и Ноа Уильямсу (453.84 балла).

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Напомним, РБК-Украина сообщало, что сегодня скончался легендарный украинский комментатор 90-х.

Кроме того, сегодня "Шахтер" получил юбилейный титул чемпиона Украины.

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