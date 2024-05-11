Украинцы завоевали медаль на международном турнире по прыжкам в воду (фото)

Украинские пловцы Кирилл Болюх и Марк Гриценко на подиуме международного турнира по прыжкам в воду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального олимпийского комитета Украины и национальной олимпийской сборной Украины.