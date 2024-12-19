Украинцы на фоне повышения тарифов массово переносят номера: услугу временно остановят

Что известно о приостановлении услуги и сроках

В НКЭК рассказали, что в соответствии с Порядком предоставления услуг переноса номеров и информацией о сбое в работе баз данных, Комиссия временно приостанавливает процессы по переносу абонентских номеров с 08:30 пятницы, 20 декабря 2024 года, до 16:15 этого же дня.

Тем временем поставщики электронных коммуникационных услуг обязаны:

проинформировать абонентов о временном приостановлении предоставления услуги по переносу номеров

восстановить услугу с 08:30 понедельника, 23 декабря 2024 года

Публикация НКЭК в соцсети (скриншот: facebook.com/NCEC.gov.ua)

Отметим, что такое решение принято, вероятно, на фоне резкого роста спроса на эту услугу и необходимости увеличить пропускную способность.

Это может быть связано с тем, что в последнее время большое количество абонентов хочет сменить мобильных операторов из-за сообщений о резком повышении тарифов.

Так, в начале декабря мобильный оператор "Киевстар" заявил о повышении платы за свои услуги в среднем на 25%.

Несколько позже Vodafone также предупредил абонентов об изменении стоимости ряда своих тарифов (хотя уже на следующий день решил отсрочить объявленные ранее изменения).