Украинцы на фоне повышения тарифов массово переносят номера: услугу временно остановят

В Украине временно приостанавливают предоставление услуги по переносу абонентских номеров мобильных операторов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК).
В НКЭК рассказали, что в соответствии с Порядком предоставления услуг переноса номеров и информацией о сбое в работе баз данных, Комиссия временно приостанавливает процессы по переносу абонентских номеров с 08:30 пятницы, 20 декабря 2024 года, до 16:15 этого же дня.
Тем временем поставщики электронных коммуникационных услуг обязаны:
Публикация НКЭК в соцсети (скриншот: facebook.com/NCEC.gov.ua)
Отметим, что такое решение принято, вероятно, на фоне резкого роста спроса на эту услугу и необходимости увеличить пропускную способность.
Это может быть связано с тем, что в последнее время большое количество абонентов хочет сменить мобильных операторов из-за сообщений о резком повышении тарифов.
Так, в начале декабря мобильный оператор "Киевстар" заявил о повышении платы за свои услуги в среднем на 25%.
Несколько позже Vodafone также предупредил абонентов об изменении стоимости ряда своих тарифов (хотя уже на следующий день решил отсрочить объявленные ранее изменения).
Учитывая такую ситуацию, предлагаем вам узнать, как повысятся тарифы и сколько будет стоить мобильная связь в 2025 году.
Читайте также, как мобильные операторы готовятся к вероятным блэкаутам и будет ли связь и интернет в случае тотального обесточивания.
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