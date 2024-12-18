Тарифы повысятся. Сколько будет стоить мобильная связь в 2025 году

"Киевстар" заявил о повышении тарифов на 25% уже с 20 декабря, также Vodafone поднимет цены на два пакетных плана с 24 декабря. А lifecell предоставит возможность новым абонентам зафиксировать цену на 2025 год.

РБК-Украина расспросило мобильных операторов о том, каких изменений ждать абонентам уже в ближайшее время и сколько будут стоить услуги.

Киевстар

"Компания пересмотрела условия части тарифных планов. В среднем цена изменится на 65 гривен к стоимости тарифа. Новая стоимость вступит в действие с 20 декабря. При этом абонент получит значительно больше услуг в тарифе: минуты для звонков на другие сети, дополнительные гигабайты мобильного интернета, а также возможность подключать дополнительные безлимитные сервисы", - заявила в комментарии РБК-Украина компания "Киевстар".

По их словам, новые тарифные условия учитывают рост потребления услуг абонентов, поскольку компания отследила увеличение потребления трафика в сети.

"Люди все больше пользуются мобильным интернетом для мониторинга новостей, работы, просмотра фильмов, слушания подкастов. Это приводит к тому, что большинство абонентов еще отдельно докупают пакеты мобильного интернета. Теперь этого делать не надо будет", - пояснил мобильный оператор.

Также абоненты стали больше звонить, как по Украине, так и за границу, поэтому "Киевстар" предоставит больше минут для звонков в рамках тарифа.

"Однако хотим подчеркнуть, что абонент может выбрать другой тариф, который наиболее соответствует его потребностям и возможностям. Сделать это можно в разделе "Тарифы" на сайте компании, в приложении "Мой Киевстар" или в любом магазине Киевстар", - отметили в компании.

Добавим, что самый дешевый тариф Love ua Комфорт сейчас компания предлагает абонентам пенсионного возраста и людям с инвалидностью, он стоит 140 гривен в месяц. Абонентам, которые переходят в сеть "Киевстар" с сохранением своего номера, доступен тариф Love ua Магнит за 175 гривен в месяц. Самый дешевый пакет услуг Love ua Свет Контракт для постоянных клиентов стоит 250 грн в месяц. С 20 декабря цены повысятся в среднем на 25%.

Тарифные планы от компании "Киевстар" (скриншот)

Vodafone

Vodafone изменит стоимость тарифов новой линейки Joice и тарифа Turbo с 24 декабря 2024 года - в зависимости от тарифа, цены увеличатся на 70-120 гривен. Но для абонентов, которые уже пользуются этими тарифами, Vodafone откладывает изменения и внедряет специальные условия пользования - предоставляет 3 пакета услуг по старой стоимости.

Для новых клиентов, которые станут абонентами Vodafone и совершат первый звонок до 20 января 2025 года, компания также предоставит 3 пакета услуг подряд по старой стоимости. После этого будут действовать новые цены.

"Наполнение тарифов остается без изменений, ведь тарифы уже являются сбалансированными по стоимости и пакету услуг, такими и останутся, учитывая конкурентную ситуацию на рынке", - пояснила в комментарии РБК-Украина компания Vodafone.

Причиной повышения тарифов стал, прежде всего, стремительный рост стоимости электроэнергии. Она выросла в цене на 177% за последние 2 года, согласно данным Госстата. А учитывая то, что оборудование для предоставления услуг мобильной связи полностью зависит от энергопитания, выросла себестоимость услуг мобильной связи.

"К этому стоит учесть также и дополнительные расходы на резервное питание - аккумуляторы и генераторы, топливо для них и для выездов мобильных бригад. Компания уже удвоила мощность резервных источников питания и продолжает закупать необходимое оборудование - общие инвестиции в энергоустойчивость сети в 2022-2025 годах превысят 1,3 млрд грн", - заявил мобильный оператор.

Также инженерам компании приходится постоянно ремонтировать поврежденное в результате войны оборудование, а это - дополнительные расходы на запчасти и, порой, полная замена всего комплекса оборудования. Инженерам Vodafone удалось восстановить работу более 1000 базовых станций и вернуть связь в 865 населенных пунктов.

"Изменения касаются актуальных тарифов, доступных для подключения новым клиентам компании. Остальные тарифы пока остается без изменений", - отметили в компании.

Самый дешевый тариф, который предлагает компания, Turbo сейчас стоит 180 гривен за 4 недели и Joice Start за 200 гривен за четыре недели. Цены на эти два тарифа вырастут уже 24 декабря - Joice Start та Turbo будут стоить по 270 гривен в месяц.

Тарифные планы от Vodafone (скриншот)

lifecell

"Мы постоянно анализируем ситуацию на рынке и делаем все возможное, чтобы поддерживать баланс между развитием сети, обеспечением ее резервными источниками питания и доступностью наших услуг. Тарифная политика зависит от многих факторов, и мы стремимся, чтобы наши предложения оставались конкурентными и выгодными для абонентов", - заявили в компании lifecell.

Мобильный оператор отметил, что последний раз пересмотр тарифов происходил более года назад и коснулся только 15% абонентов.

"Сейчас мы предлагаем акцию "сТОП-цена", которая дает возможность новым абонентам зафиксировать стоимость выбранных тарифов до конца 2025 года. Мы всегда заранее информируем наших клиентов обо всех изменениях и акциях, чтобы они могли выбрать лучшие условия для себя", - добавили в компании.

Самый дешевый тариф Просто Лайф сейчас стоит от 90 гривен за 4 недели для абонентов, которые осуществили переход (стандартная стоимость 160 гривен), также есть Смарт Лайф от 120 гривен за четыре недели для абонентов, которые осуществили переход (стандартная стоимость 225 гривен).

Тарифы от компании lifecell (скриншот)