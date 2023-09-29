Украинцы тестируют "Реал", бой чемпионов в боксе и хоккейные старты: анонс выходных в спорте

Встреча Виктора Цыганкова и Артема Довбика с мадридским "Реалом", принципиальное противостояние Бундеслиги, битва абсолютных чемпионов мира по боксу, японский этап MotoGP и начало чемпионата Украины по хоккею состоятся в грядущий уикенд.

"Жирона" – "Реал"

30 сентября, 19:30, Жирона, "Монтиливи", трансляция на MEGOGO

Команда украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика примет "королей" из Мадрида в статусе лидера Ла Лиги. Посреди недели "жирондинцы" с голом форварда сборной Украины вырвали победу у "Вильярреала" и вышли на первое место чемпионата. "Реал" – на расстоянии одного очка, поэтому статус центрального для поединка на "Монтиливи" – не маркетинг.

РБ "Лейпциг" – "Бавария"

30 сентября, 19:30, Лейпциг, "Ред Булл Арена", телетрансляция на Setanta Sports

Тесно и в турнирной таблице Бундеслиги. Первую "Баварию" и шестой "Дортмунд" разделяют всего два пункта. В топ-6 входит и "Лейпциг", снявший скальп с мюнхенцев в битве за Суперкубок Германии (3:0). Но вот беда – герой того поединка с хет-триком Дани Ольмо вылетел из-за травмы до середины октября. С другой стороны, почему бы не удивить другим?

Фото: Марко Розе (в центре) составил рецепт победы над "Баварией" Томаса Тухеля (facebook.com/rbleipzig)

Альварес – Чарло

1 октября, 03:00, Лас-Вегас, T-Mobile Arena, трансляция на территории Украины не запланирована

Невада в ночь на воскресенье по киевскому времени примет главное событие осени в боксе. Впервые в истории в ринг выйдут два действующих абсолютных чемпиона мира. Сауль Альварес собрал коллекцию поясов во втором среднем весе, Джермелл Чарло – в первом среднем. Последний набрал вес, чтобы выиграть "битву чемпионов", но букмекеры отдают предпочтение мексиканцу.

Гран-при Японии

1 октября, 09:00, Мотеги, "Твин Ринг Мотеги", трансляция на канале "Первый автомобильный"

Сезон-2023 в MotoGP выходит на финишную прямую. Первым в списке семи финальных этапов чемпионата будет Япония. Неделю назад в Индии первым в основной гонке финишировал Марко Беццекки, а Хорхе Мартин триумфовал в Сан-Марино три недели назад. Но лидером общего зачета остался действующий чемпион Франческо Баньяя из "Дукати" (292 очка). Эта тройка и поведет борьбу в Мотеги.

Фото: Марк Беццекки, Хорхе Мартин и Франческо Баньяя в этом году разыграют титул MotoGP (motorsport.com)

"Киев Кэпиталз" – "Днепр"

1 октября, 14:00, Киев, Дворец спорта, трансляция на YouTube-канале ФХУ

Приближение холодного времени года для фанатов спорта ассоциируется с возвращением зимних видов. В первый день октября начнется хоккейный чемпионат Украины. Один из грандов – херсонский "Днепр" – посетит столицу на встречу с новообразованным, но амбициозным "Киев Кэпиталз". Вадим Шахрайчук собрал неплохую группу хоккеистов (Дворник, Куцевич, Кривоножкин), которая стремится "пошуметь" в элите.