Украинцы теперь могут получить направление на ВВК без похода в ТЦК: инструкция

В Украине упростили получение направления на прохождение военно-врачебной комиссии через "Резерв+". Подпись ТЦК больше не нужна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Катерину Черногоренко в Facebook.
"Направления на ВВК в "Резерв+" больше не требуют подписи ТЦК. Вы делаете запрос онлайн - документ генерируется автоматически", - рассказала она.
По словам чиновницы, для того, чтобы получить направление на ВВК, необходимо:
Напомним, что еще 7 мая Министерство обороны сообщило, что Кабмин отменил требование наличия подписи руководителя ТЦК для направления на военно-врачебную комиссию (ВВК).
Это открыло возможность получать электронное направление на ВВК без обязательного посещения территориальных центров комплектования.
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