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Украинцы теперь могут получить направление на ВВК без похода в ТЦК: инструкция

Иллюстративное фото: в Украине упростили прохождение ВВК (loda.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

В Украине упростили получение направления на прохождение военно-врачебной комиссии через "Резерв+". Подпись ТЦК больше не нужна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Катерину Черногоренко в Facebook.

"Направления на ВВК в "Резерв+" больше не требуют подписи ТЦК. Вы делаете запрос онлайн - документ генерируется автоматически", - рассказала она. 

По словам чиновницы, для того, чтобы получить направление на ВВК, необходимо:

  • на главном экране нажать три точки "…";
  • выбрать "Направление на ВВК";
  • далее - "Для определения степени пригодности к военной службе";
  • проверить данные и нажать "Отправить";
  • в течение суток получите направление с QR-кодом в "Резерв+".

Новый порядок прохождения ВВК

Напомним, что еще 7 мая Министерство обороны сообщило, что Кабмин отменил требование наличия подписи руководителя ТЦК для направления на военно-врачебную комиссию (ВВК).

Это открыло возможность получать электронное направление на ВВК без обязательного посещения территориальных центров комплектования.

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