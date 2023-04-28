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Украинцы и иностранцы смогут задонатить на разминирование территорий

Фото: в Украине создадут спецсчет для донатов на разминирование (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы и иностранцы смогут отправлять донаты на разминирование территорий. Кабмин откроет специальный счет для таких средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

На заседании правительства он отметил, что разминирование остается одним из приоритетов. Сейчас до 30% площади Украины заминировано российскими оккупантами.

Шмыгаль подчеркнул, что следует ускорить разминирование, особенно сельскохозяйственных земель.

"План мероприятий по разминированию уже реализуется. Открываем специальный счет Министерства экономики. Все желающие смогут перечислить туда средства в гривне и в иностранной валюте на финансирование гуманитарного разминирования", - заявил премьер.

Напомним, недавно вице-премьер Ирина Верещук заявила, что для полного разминирования Украины нужно около 40 млрд долларов.

По данным специалистов, Украина является самой заминированной страной в мире, а темпы ее разминирования очень медленные.

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