Украинцы стали осторожнее в прогнозах, экономические ожидания ухудшились

Индекс упал после роста

В сентябре 2025 года Индекс потребительских настроений (ИПН) в Украине снизился на 6,5 пунктов и составляет 75,1 пункт.



Уменьшились все составляющие индикатора. Индекс текущего положения сократился до 61,3 пунктов, что на 3,1 пункт ниже, чем в августе. Индекс экономических ожиданий в сентябре уменьшился на 8,8 пунктов и составляет 84,3 пункт.

Выросли девальвационные ожидания

Индекс ожидаемой динамики безработицы уменьшился до 118,7 пунктов, тогда как индекс инфляционных ожиданий остался на уровне августа. В то же время украинцы ожидают незначительного ослабления гривны - индекс девальвационных ожиданий вырос до 155,1 пунктов.



"После определенного улучшения в сентябре 2025 года индекс потребительских настроений продемонстрировал значительное снижение. Ухудшение зафиксировано по всем составляющим индикатора - как в текущем положении, так и в экономических ожиданиях. Наибольшее снижение наблюдается в прогнозах по развитию экономики страны, что свидетельствует о росте осторожности потребителей", - отмечают аналитики Info Sapiens.