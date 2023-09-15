Украинцы стали меньше опасаться безработицы, но больше падения гривны и роста цен

В августе 2023 года индекс потребительских настроений украинцев вырос на 1,3 пункта и составляет 84,9 п. Безработица меньше беспокоит украинцев, но они стали больше опасаться падения гривны и роста цен.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

В августе показатель индекса ожидаемой динамики безработицы уменьшился на 3 п. и составляет 124,3 п. Индекс инфляционных ожиданий вырос на 2,2 п. и составляет 182,6 п. Индекс девальвационных ожиданий вырос на 5,1 п. 2 п.

"В августе 2023 года наблюдается продолжение тенденции на стабилизацию индекса потребительских настроений. Мы видим незначительный рост индекса. Кроме этого, происходит несущественный рост как индекса текущего положения, так и индекса экономических ожиданий. Население Украины получше оценивает собственное материальное положение и ожидает положительных изменений. Мы продолжаем наблюдать за динамикой развития ситуации и ожидаем осенних результатов", - комментируют аналитики Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений

Индекс потребительских настроений в Украине определяется на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. В ходе исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.

Значения индексов могут изменяться в пределах от 0 до 200. Значение равняется 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинаковы. Значение индекса менее 100 означает, что в обществе преобладают отрицательные оценки.