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Что будет с ценами в Украине: прогноз на ближайший год

Украина, Вторник 12 сентября 2023 12:28
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Что будет с ценами в Украине: прогноз на ближайший год Фото: Цены в Украине будут расти медленнее (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Рост потребительских цен в Украине замедлился до минимума за последние 2,5 года. Финансовые аналитики и население ожидают сохранения этой тенденции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте НБУ.

По данным НБУ, финансовые аналитики в сентябре 2023 прогнозируют, что в течение следующих 12 месяцев инфляция составит 10,3%. В июле они ожидали 12,0%.

Население в августе ждало инфляцию 12,5% (в июле - 13,1%)

Кроме того, банкиры в июле прогнозируют инфляцию в течение следующих 12 месяцев на уровне 13,8%.

Что будет с ценами в Украине: прогноз на ближайший год

Инфляция в Украине

Напомним, потребительские цены в Украине снижаются второй месяц подряд. В августе 2023 года по сравнению с июлем цены упали на 1,4%. Годовая инфляция (к августу прошлого года) замедлилась до 8,6%. Это минимальное значение с апреля 2021 года.

По данным НБУ потребительская инфляция в Украине августе замедлилась благодаря расширению предложения продуктов питания, а также улучшению ожиданий сохранения курсовой устойчивости.

НБУ значительно улучшил прогноз по инфляции. НБУ ожидает, что рост потребительских цен к концу 2023 года составит 10,6%.

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