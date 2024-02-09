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В январе в Украину ввезли почти 17 тысяч авто с пробегом: названы лидеры рынка

Пятница 09 февраля 2024 02:12
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В январе в Украину ввезли почти 17 тысяч авто с пробегом: названы лидеры рынка Фото: в январе в Украину ввезли почти 17 тысяч авто с пробегом (volkswagen-newsroom.com)
Автор: Константин Широкун

В течение января украинцы ввезли в страну 16,7 тысячи подержанных легковых автомобилей. По сравнению с январем 2023 года регистрация ввезенных авто увеличилась на 45%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ассоциации "Укравтопром".

Отмечается, что наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 46%. На машины с дизельными двигателями приходится 29%, доля электромобилей составила 16%, а на машины с ГБО и гибриды – 5 и 4% соответственно.

Лидером среди ввезенных машин с пробегом в январе стал Volkswagen Golf. Средний возраст подержанных машин, которые в январе впервые получили украинские номера, составил 9,8 года.

В ТОП-10 самых популярных моделей января 2023 года вошли:

  • Volkswagen Golf - 948 штук;
  • Renault Megane - 759 штук;
  • Skoda Octavia - 669 штук;
  • Volkswagen Passat - 599 штук;
  • Volkswagen Tiguan - 396 штук;
  • Nissan Leaf - 355 штук;
  • Audi A4 - 347 штук;
  • Audi Q5 - 334 штук;
  • Nissan Rogue - 330 штук;
  • Tesla Model 3 – 309 штук.

Ранее мы писали, что украинцы в январе 2024 года приобрели около 4,4 тысячи новых легковых автомобилей. Это на 47% больше, чем в первом месяце прошлого года. С лучшим результатом закончила месяц японская марка Toyota – 764 проданных авто.

За прошлый год украинцы приобрели почти 61 тысячу новых автомобилей. Только за последний месяц 2023 года было зарегистрировано 5,9 тысячи новых машин. Всего за весь 2023 год в стране было зарегистрировано почти 61 тысяча новых легковых автомобилей, что на 60,6% больше, чем в предыдущем году.

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