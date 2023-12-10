Украинцы без работы могут взять кредит на свой бизнес: какие условия

Министерство социальной политики перезапустило разработанную ранее программу "Рука помощи". Она направлена на помощь малоимущим лицам в открытии собственного дела.

В рамках программы лица без работы из малообеспеченных семей могут получить беспроцентную возвратную помощь в размере до 100,5 тысячи гривен. Финансовая помощь предоставляется на приобретение оборудования и материалов, необходимых для развития собственного бизнеса.

Человек может получить беспроцентный кредит от государства сроком 3 года. Возвратить средства можно либо частями по составленному графику, либо одним платежом по истечении срока кредитования.

Важно, что возвращаемая сумма финансовой помощи уменьшается на сумму уплаченных налогов, сборов и ЕСВ.

Финансовую помощь не нужно возвращать, если благодаря ей предпринимателем:

уплачены налоги, сборы и ЕСВ в сумме, превышающей сумму оказанной помощи;

в первый год с даты получения пособия, по направлению центра занятости, им трудоустроено не менее двух человек из малообеспеченных семей сроком не менее чем на два года.

Как воспользоваться программой?

Для получения кредита следует обратиться в ближайший Центр занятости и подать документы: заявление о предоставлении финансовой помощи, бизнес-план, справку о несудимости.

Специальная комиссия должна пересмотреть заявление и принять решение. Если решение является положительным, человек должен создать юридическое лицо или зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель в течение 30 календарных дней с даты получения уведомления.

Безработица в Украине

По состоянию на ноябрь 2023 года безработица в Украине упала до исторического минимума. Количество зарегистрированных безработных упало до 97,3 тысячи, среди которых 72,1 тысячи - женщины.

Во время войны продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней. Размер минимальной помощи по безработице сократили с 1800 до 1000 гривен.