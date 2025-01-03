Сколько украинцев готовы к территориальным уступкам ради быстрого мира: данные КМИС

В декабре 2024 года 38% украинцев считали, что для скорейшего достижения мира и сохранения независимости Украина может отказаться от некоторых своих территорий. Против уступок России выступают 51% респондентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС .

Если между маем и началом октября 2024 года ситуация фактически не изменилась, то в период между началом октября и декабрем прослеживается рост с 32% до 38% доли тех, кто в целом готов к определенным территориальным уступкам.

"Впрочем, несмотря на все сложные обстоятельства по состоянию на декабрь 51% украинцев выступали против территориальных уступок (в начале октября было 58%)", - говорится в сообщении.

Климат мнений

Как отмечают социологи, кроме собственных мнений украинцев также надо понимать, каков "климат мнений" - как, по мнению украинцев, другие люди в Украине относятся к территориальным уступкам.

Поэтому другим респондентам (которым не задавали вопрос об их личном мнении, как они сами относятся к территориальным уступкам) задавали вопрос, а сколько, по их мнению, людей в Украине согласны с утверждением о целесообразности территориальных уступок.

Среди респондентов 78% смогли дать определенный ответ (остальные 22% сказали, что им трудно ответить) и среди них в среднем ответ был 43% (то есть украинцы "в среднем" считают, что 43% украинцев на подконтрольных территориях готовы к уступкам).

"Это на самом деле лишь чуть больше фактических 38%, то есть в целом "в среднем" украинцы называют достаточно близкий к реальности результат", - говорится в сообщении.

Опрос проводился Киевским международным институтом социологии 2-17 декабря 2024 года среди 2000 респондентов. Вопрос об общей готовности к территориальным уступкам задавался 985 респондентам.