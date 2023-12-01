Сколько украинцев остаются в Секторе Газа и хотят выехать: новые данные от посла

"Мы получили 329 разрешений на наших граждан от израильтян и египтян. Нам удалось вывезти 259 человек, из них 172 уже находятся в Украине. Остальные решили остаться в Египте или уехать в Европу самостоятельно", - отметил он.

По словам Корнийчука, с момента прекращения боевых действий и успешного этапа эвакуации поступило дополнительно еще 146 обращений граждан.

"И это несколько странно, потому что из этих граждан абсолютное большинство имели разрешение на выезд, но им не воспользовались. По разным причинам", - объяснил он.

Корнийчук отмечает, что сейчас главная задача - максимально быстрое получение нового разрешения и вывоза этих людей на территорию Египта.

"На согласование документы мы уже подали. Ситуация под контролем у президента напрямую и у министра иностранных дел. И я уверен, что до конца недели сможем вывести существенную часть из оставшихся людей, которые выразили желание быть эвакуированными", - продолжил он.

Посол Украины в Израиле подчеркнул, что среди желающих - абсолютное большинство женщин и детей.

"Вот я назвал 146 человек и из них новых граждан, ранее не подававшихся на эвакуацию, всего 54. Женщин и детей среди них более 110", - подытожил Корнийчук.

Комментируя вопрос о количестве до сих пор находящихся в Секторе Газа украинцев, дипломат отметил, что их количество может достигать полутысячи.