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Украинцы пострадали в результате взрыва на вокзале в Германии

10:21 03.09.2026 Чт
2 мин
Через несколько часов на вокзале обнаружили еще один подозрительный предмет
aimg Валерия Абабина
Украинцы пострадали в результате взрыва на вокзале в Германии Фото: Работа полиции при взрыве (Marcus Merk, Annette Zopf)
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В результате ночного взрыва у главного вокзала Аугсбурга в Германии пострадали двое граждан Украины. Они были прохожими и оказались случайно на месте инцидента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Баварии .

Детали события

Взрыв произошел ночью 2 сентября около 03:15 на улице Бангофштрассе недалеко от главного железнодорожного вокзала Аугсбурга. По информации правоохранителей, неизвестный предмет сдетонировал во сквозном проходе между зданиями торгово-офисного комплекса.

В результате взрыва двое граждан Украины получили легкие телесные повреждения и акубаротравму. По данным полиции, пострадавшие были прохожими и случайно оказались на месте происшествия. Это 17-летняя девушка и 18-летний юноша.

Взрывная волна также повредила фасады и витрины соседних построек, среди которых ювелирный магазин, банковское отделение и магазин бытовой химии.

Следователи устанавливают тип взрывного устройства и проверяют все возможные версии, в том числе вероятные криминальные разборки.

Второй подозрительный предмет

Около 08:30 в тот же день в пешеходном тоннеле главного вокзала обнаружили еще один подозрительный предмет. Правоохранители эвакуировали вокзал и полностью остановили движение поездов.

"С привлечением собаки, обученной на поиск взрывчатых веществ, и специалистов Баварского земельного уголовного управления было установлено, что предмет не представлял опасности", - говорится в сообщении полиции.

Напомним, взрыв в Аугсбурге произошел ночью 2 сентября у главного вокзала города - тогда полиция оцепила территорию и приостановила движение поездов из-за найденного подозрительного предмета.

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