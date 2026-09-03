Украинцы пострадали в результате взрыва на вокзале в Германии
В результате ночного взрыва у главного вокзала Аугсбурга в Германии пострадали двое граждан Украины. Они были прохожими и оказались случайно на месте инцидента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Баварии .
Детали события
Взрыв произошел ночью 2 сентября около 03:15 на улице Бангофштрассе недалеко от главного железнодорожного вокзала Аугсбурга. По информации правоохранителей, неизвестный предмет сдетонировал во сквозном проходе между зданиями торгово-офисного комплекса.
В результате взрыва двое граждан Украины получили легкие телесные повреждения и акубаротравму. По данным полиции, пострадавшие были прохожими и случайно оказались на месте происшествия. Это 17-летняя девушка и 18-летний юноша.
Взрывная волна также повредила фасады и витрины соседних построек, среди которых ювелирный магазин, банковское отделение и магазин бытовой химии.
Следователи устанавливают тип взрывного устройства и проверяют все возможные версии, в том числе вероятные криминальные разборки.
Второй подозрительный предмет
Около 08:30 в тот же день в пешеходном тоннеле главного вокзала обнаружили еще один подозрительный предмет. Правоохранители эвакуировали вокзал и полностью остановили движение поездов.
"С привлечением собаки, обученной на поиск взрывчатых веществ, и специалистов Баварского земельного уголовного управления было установлено, что предмет не представлял опасности", - говорится в сообщении полиции.
Напомним, взрыв в Аугсбурге произошел ночью 2 сентября у главного вокзала города - тогда полиция оцепила территорию и приостановила движение поездов из-за найденного подозрительного предмета.