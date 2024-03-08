Украинцы в Польше обеспокоены окончанием помощи: какие льготы останутся

Какие льготы для украинцев в Польше есть сейчас

Украинские беженцы в Польше обеспокоены информацией, что страна продлила временную защиту только до 30 июня. Уязвимые беженцы и те, кому некуда возвращаться в Украине, боятся оказаться на улице.

В интеграционном центре в Люблине собираются очереди украинцев, которые спрашивают, что будет дальше.

"Они со страхом смотрят на 30 июня и думают, смогут ли они еще остаться в Польше и рассчитывать на поддержку", – рассказала Анна Домбровская из ассоциации Homo Faber, одна из инициаторов создания Социального комитета помощи Украине в Люблине.

Специальный закон, принятый в марте 2022 года, предоставил украинцам в Польше доступ к системе образования, здравоохранения и рынку труда. Украинцы имеют право на получение выплат "800 плюс" (7700 грн) ежемесячно на несовершеннолетнего ребенка или "Семейный капитал" – 12 тыс. злотых (115,4 тыс. грн) на новорожденного ребенка.

Беженцы в коллективных центрах с 1 марта 2023 года должны платить за свое проживание 40 или 60 злотых в сутки (385 или 577 грн соответственно) в зависимости от срока пребывания. Но исключение сделали для пожилых людей, беременных, детей и людей с инвалидностью. Также тех, кто находится в затруднительной жизненной ситуации.

Фото: Помощь уязвимым категориям беженцев (gettyimages.com)

Прекратят ли помощь для беженцев

Уполномоченным мэра Люблина по помощи беженцам Анджей Воевудский рассказал, что несмотря на изменения в помощи беженцев не будут выселять из коллективных центров размещения.

"Помощь будет предоставляться и дальше. Однако мы пока не знаем, в каком направлении будут изменения. Мы ожидаем повышения тарифа на проживание и питание беженцев, который, несмотря на инфляцию или высокие тарифы на электроэнергию, не менялся", – отметил чиновник.

По его словам, большинство беженцев в общежитиях в Люблине сейчас не платят за свое пребывание. Многие из них относятся к уязвимым категориям. Остальные также пишут заявления об освобождении от оплаты, в которых указывают свою тяжелую ситуацию и чаще всего получают разрешение не платить. В то же время у властей нет механизмов, как заставить беженцев оплачивать проживание, если у них нет оснований для освобождения от оплаты.

Заместитель министра внутренних дел и профессор Мацей Дущик рассказал, что изменения для беженцев должны быть готовы в ближайшие несколько недель. По его словам, наиболее уязвимым людям в коллективных центрах нечего бояться.

"С одной стороны, есть временная защита для беженцев, но также с определенной гибкостью. Прошло два года, и мы должны дать беженцам из Украины возможность стабилизироваться. И мы над такой системой работаем", – сказал чиновник.

Фото: Украинцы на границе Польши (gettyimages.com)

По словам Мацея Дущика, помощь "800 плюс" для детей из Украины будет сохранена, хотя систему нужно ужесточить:

"Мы получаем все больше сигналов о том, что некоторые дети уже в Украине, а выплаты для них еще получают в Польше".

В то же время в правительстве планируют привлечь украинских детей в польские школы.

"Если беженец хочет попасть на польский рынок труда и хочет продолжать здесь жить, его дети должны ходить в польскую школу. Конечно, мы хотим внедрять в школы элементы мультикультурности, чтобы не денационализировать детей из Украины. Мы хотим интегрировать их с польскими детьми, и рассматриваем возможность введения межкультурных ассистентов в школах", – сказал профессор Дущик.