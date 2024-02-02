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Украинцы в начале 2024 года купили в банках рекордный за 11 лет объем валюты

Фото: украинцы за месяц пополнили свои валютные резервы на 1,1 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Население Украины в январе 2024 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,282 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,386 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 1,103 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Объем покупки вырос по сравнению с декабрем прошлого года на 7,5%.

В январе украинцы купили рекордный за 11 лет объем валюты (в ноябре 2012 года - 1,523 млрд долларов).

Курс доллара в январе

Курс доллара резко вырос в конце декабря 2023 года и достиг максимума в начале января - 39,50 грн/доллар, однако затем начал снижаться. В итоге в течение января на наличном рынке упал с 39,05 до 38,25 грн/доллар (продажа).

Официальный курс НБУ за месяц снизился на 11 копеек - с 37,98 до 37,87 грн/доллар.

Валютные резервы украинцев

Отметим, иностранная валюта остается основной формой сбережений для украинцев. Национальный банк Украины сообщил о росте объемов наличной валюты вне банков в 2023 году на 11,8 млрд долларов. Этот объем включает в себя наличную валюту как населения, так и бизнеса.

НБУ не публикует абсолютных цифр, но предыдущие открытые данные свидетельствуют сейчас эта сумма достигла 120 млрд долларов.

В то же время, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран указал на несовершенство статистики НБУ, которая не совсем корректно учитывает отток наличной валюты из Украины. По его расчетам, "на руках у населения и бизнеса не больше 60 млрд долларов".

Отметим, объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в декабре 2023 года, составил 1,330 млрд долларов. Это максимальный объем с февраля 2014 года. Согласно статистике центробанка, за весь 2023 год банки ввезли 9,463 млрд долларов.

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