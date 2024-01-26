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Банки ввезли в Украину рекордный с 2014 года объем наличной валюты

Украина, Пятница 26 января 2024 08:31
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Банки ввезли в Украину рекордный с 2014 года объем наличной валюты Фото: Объем валюты, который ввезли в Украину, в 2023 году составил 9,4 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в декабре 2023 года, составил 1 млрд 330 млн долларов. Это максимальный объем с февраля 2014 года (3 млрд 208 млн долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Согласно статистике центробанка, за весь 2023 год банки ввезли 9 млрд 463 млн долларов, в том числе 7 млрд 842 млн долларов и евро эквиваленте на 1 млрд 531 млн долларов.

Банки ввезли в Украину рекордный с 2014 года объем наличной валюты

По данным НБУ, за 2023 год из Украины вывезли валюты на 774 млн долларов.

Банки ввезли в Украину рекордный с 2014 года объем наличной валюты

Спрос на валюту

Данные НБУ свидетельствуют, что население Украины в декабре 2023 года купило в банках 1,026 млрд долларов - рекордный за 11 лет объем валюты (в ноябре 2012 года - 1,523 млрд долларов). В общей сложности за 2023 год украинцы купили 4,793 млрд долларов.

Средний курс продажи наличного доллара в Украине за 2023 год снизился на 5,9% до 37,83 гривен.

Отметим, что иностранная валюта остается приоритетной формой сбережений для украинцев. По состоянию на 1 октября 2023 финансовые активы граждан и бизнеса в виде наличной иностранной валюты достигли 116 млрд долларов (+8 млрд долларов с начала года).

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