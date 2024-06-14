МУС расценивает кибератаки на Украину как военные преступления, - Reuters

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Неназванное официальное лицо рассказало Reuters, что прокуроры МУС расследуют кибератаки на инфраструктуру, которые создают угрозу для жизни мирных жителей. В частности, речь об атаках, которые привели к нарушении электро- и водоснабжения, сбою мобильной связи.

Он добавил, что в МУС совместно с украинскими правоохранителями работают над кибератаками, которые были совершены после начала полномасштабного вторжения.

При этом два других источника издания рассказали, что кибератаки Россия могла совершать еще во время оккупации Крыма.

Как уточняет издание, по итогам расследований МУС может выдать ордеры на арест, если будет собрано достаточное количество доказательств.