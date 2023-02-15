Украинцы оценили авторитет церкви и уровень нравственности священнослужителей

В то же время 20% респондентов убеждены, что "большинство священнослужителей думают, прежде всего, о деньгах, а не о духовном", а 46% - что "священнослужители такие же, как большинство из нас - со всеми достоинствами и грехами".

Церковь продолжает удерживать одну из первых позиций по уровню доверия среди общественных и политических институтов (наряду с вооруженными силами и волонтерскими организациями). Вместе с тем, по сравнению с 2010 годом, когда уровень общественного доверия к Церкви достиг максимума (72,5%), сейчас этот показатель ниже - 61%.

Уровень признания морального авторитета церкви ниже, чем уровень доверия к ней. Соответствующий показатель снижался на протяжении 2010-2020 годов (с 56% до 44,5% в 2020 году доля тех, кто не считал Церковь моральным авторитетом - вырос за этот период с 27% до 40%). Однако показатели 2021 г. и 2022 г. оказались более оптимистичными - считали Церковь моральным авторитетом в 2021 году 48%, в 2022 году - 49%, не считали - соответственно 31% и 33%.

На протяжении всего периода мониторинга (с 2000 года) высоко оценивалась гражданами позитивная общественная роль Церкви. Однако, с началом военных действий на Востоке страны доля тех, кто отмечал роль Церкви как положительную (в 2014 году - 52,5%), уменьшилась до показателя 40% в 2020 году. В 2021 году доля тех, кто указывал на положительную роль Церкви, возросло до 49,5%, в 2022 году, после начала полномасштабной агрессии России, зафиксирован еще больший рост - до 59%, что является одним из самых высоких показателей с 2000 года.

Отвечая на вопросы, какие главные цели должны ставить перед собой церкви и религиозные объединения в Украине, чаще всего респонденты называют духовную поддержку людей, переживающих духовный кризис (51%), честь Бога, общие молитвы (47%), моральное оздоровление общества (29%), помощь социально не защищенным группам населения (27,5%), защита традиционных ценностей (24%),

Опрос проведен Центром Разумкова 4-11 ноября 2022 года среди 2018 респондентов на подконтрольной правительству территории Украины. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.