Украинцы получат еще больше услуг в ЦНАП: правительство приняло распоряжение

Правительство расширяет перечень сервисов, которые можно получить во всех Центрах предоставления админуслуг Украины. Данные решения упростят процедуру граждан в оформлении необходимых услуг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.
Вскоре украинцы смогут получить соответствующие услуги по взятию на учет для оформления санаторно-курортного лечения или компенсации стоимости такого лечения, если оплатили его самостоятельно, для людей, которые находились в плену в результате вооруженной агрессии против Украины.
Также планируется услуга по внесению в Реестр льготников информации об украинцах, имеющих право на льготу, и членах их семей или опекуна.
Кроме того, через ЦНАП можно будет получить назначение ежемесячной денежной компенсации для учащихся учебных заведений на территориях радиоактивного загрязнения и детей с инвалидностью, связанной с последствиями Чернобыльской катастрофы, не питающихся в столовых.
Напомним, в ЦНАПах во время войны продолжают оказывать почти 450 видов услуг: от оформления паспортов и помощи при рождении ребенка до комплекса услуг ветеранам, которые с помощью ЦНАПов можно сделать по одному заявлению.
Недавно мы сообщали о том, что в ЦНАПе Киева одной из самых популярных услуг летом является оформление загранпаспорта.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.