RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцы получат еще больше услуг в ЦНАП: правительство приняло распоряжение

Фото: новые услуги в украинских ЦНАПах (иллюстративное фото Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова

Правительство расширяет перечень сервисов, которые можно получить во всех Центрах предоставления админуслуг Украины. Данные решения упростят процедуру граждан в оформлении необходимых услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.

Вскоре украинцы смогут получить соответствующие услуги по взятию на учет для оформления санаторно-курортного лечения или компенсации стоимости такого лечения, если оплатили его самостоятельно, для людей, которые находились в плену в результате вооруженной агрессии против Украины.

Также планируется услуга по внесению в Реестр льготников информации об украинцах, имеющих право на льготу, и членах их семей или опекуна.

Кроме того, через ЦНАП можно будет получить назначение ежемесячной денежной компенсации для учащихся учебных заведений на территориях радиоактивного загрязнения и детей с инвалидностью, связанной с последствиями Чернобыльской катастрофы, не питающихся в столовых.

 

Услуги ЦНАП

Напомним, в ЦНАПах во время войны продолжают оказывать почти 450 видов услуг: от оформления паспортов и помощи при рождении ребенка до комплекса услуг ветеранам, которые с помощью ЦНАПов можно сделать по одному заявлению.

Недавно мы сообщали о том, что в ЦНАПе Киева одной из самых популярных услуг летом является оформление загранпаспорта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МінцифрапослугиЦПАУ