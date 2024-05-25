RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцы получили несколько наград на Кубке мира по спортивной гимнастике (фото)

Фото: украинский спортсмен Олег Верняев (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские спортивные гимнасты поднялись на подиум в первый день финалов. Наши спортсмены завоевали сразу несколько наград на Кубке мира по спортивной гимнастике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального олимпийского комитета и национальной олимпийской сборной Украины.

В болгарском городе Варна сегодня, 25 мая, прошел первый день финалов в рамках этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в отдельных видах многоборья. Украинцы выступали в двух финалах, и в обоих получили награды.

За свое выступление на разновысотных брусьях Елизавета Губарева получила 13.500 балла и завоевала "серебро".

В упражнениях на кольцах Олег Верняев, набрав 14.066 балла. С данным результатом он стал третьим.

 

Новости спорта

Напомним, сегодня "Манчестер Юнайтед" завоевал Кубок Англии.

Пилот "Феррари" Шарль Леклер выиграл квалификацию у Монте-Карло.

А британский боксер Тайсон Фьюри принял окончательное решение по бою-реваншу с абсолютным чемпионом мира в хевивейте Александром Усиком. Напомним, что в первом поединке украинец одержал победу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НОКСпортзал