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"Манчестер Юнайтед" завоевал Кубок Англии в дерби с "Манчестер Сити"

Лондон, Суббота 25 мая 2024 19:15
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"Манчестер Юнайтед" завоевал Кубок Англии в дерби с "Манчестер Сити" Фото: Алехандро Гарначо (внизу) только что открыл счет в противостоянии (x.com/ManUtd)
Автор: Антон Федорцив

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Англия, Кубок Англии, финал

"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" – 1:2

Голы: Доку, 87 – Гарначо, 30, Мейну, 37

"Красные дьяволы" повели в счете на 30-й минуте. Правда, лавры создателей забитого мяча подопечные Эрика тен Хага должны разделить с "горожанами". После заброса Далота из глубины Гвардиол и Ортега "наварили" у собственных ворот, а Гарначо хладнокровно отправил мяч в пустые.

Еще до перерыва МЮ удвоил преимущество. В этот раз номинальные гости разыграли образцовую атаку своими силами. Рашфорд диагональю нашел справа Гарначо, тот отдал в центр на Фернандеша, который низом отдал передачу Мейну на угол вратарской – юниор был точным.

Со стартом второй половины "Манчестер Сити" бросился отыгрываться. Команда Пепа Гвардиолы упустила целый ряд моментов. Самый острый – удар Холанда в перекладину с линии штрафной. Однако время шло, а мяч упрямо обходил ворота Онана. В конце концов, "горожане" размочили счет на 87-й минуте, когда Доку пробил в ближний угол после передачи Фодена – 1:2 в итоге.

Итак, "Манчестер Юнайтед" завоевал 13-й Кубок Англии в истории. Трофей обеспечил "красным дьяволам" место в еврокубках на следующий сезон. Команда тен Хага будет выступать в Лиге Европы.

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Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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