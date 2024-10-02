Украинцы за последний месяц увеличили покупку долларов в банках на 40%

Объем покупки вырос на 40,4% по сравнению с августом, когда украинцы купили 780,8 млн долларов.

С начала года украинцы купили в банках 8,233 млрд долларов.

Курс доллара в сентябре

Курс доллара на наличном рынке в сентябре колебался около уровня от 41,50 гривен. В целом за месяц курс вырос на 15 копеек до 41,55 грн/доллар.

Наличный курс полностью зависит от межбанка, где доминирует НБУ и определяет, каким будет курс. На межбанке курс почти не изменился - 41,15 грн/доллар.

Официальный курс за месяц упал на 0,1% с 41,19 до 41,16 грн/доллар. С начала года доллар подорожал на 8,4%.

Валютные резервы украинцев

По данным НБУ, за январь-август 2024 года рост объемов наличной валюты вне банков оценен в 10,3 млрд долларов. За август объем вырос на 1,3 млрд долларов. Всего на руках у населения и бизнеса может быть порядка 130 млрд долларов. Таким образом, иностранная валюта (доллары и евро) остаются главной формой сбережений украинцев.