Украинцы выбрали лучшую экономическую модель для страны

Более половины украинцев (59%) поддерживают рыночную экономику. Для них желательно, чтобы экономика в Украине регулировалась преимущественно рынком, а доходы граждан зависели от их собственных усилий и умений на рынке труда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы " и КМИС.

Государственное регулирование экономики поддержал 31% опрошенных. Эти респонденты согласны с тем, что экономика должна регулироваться преимущественно государством, а доходы граждан должны перераспределяться через высокое налогообложение более состоятельных слоев населения.

Рыночное регулирование экономики, при котором доходы граждан зависят от их собственных усилий, больше всего поддерживают респонденты, проживающие в западных областях (65%), а меньше всего - респонденты из восточных областей (50%). Разница в частоте выбора этого варианта ответа между респондентами из разных макрорегионов преимущественно является следствием большей доли респондентов из восточных областей, которые не смогли определиться с одним вариантом ответа среди предложенных.

Крайне бедные и бедные респонденты более склонны поддерживать государственное регулирование рынка и перераспределение за счет более высокого налогообложения состоятельных лиц, чем условно обеспеченные и обеспеченные респонденты: 38% и 37% по сравнению с 26% и 25% соответственно. Однако даже среди бедных и крайне бедных респондентов относительное большинство предпочитает свободный рынок и полагаться на собственные силы.

Опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии в период с 6 декабря 2024 года по 9 января 2025 года. Всего было опрошено 2580 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих на контролируемых правительством Украины территориях, кроме Донецкой, Сумской и Херсонской областей, где опрос не проводился из-за ограничений по безопасности.