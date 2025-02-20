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Украинцы выбрали лучшую экономическую модель для страны

Украина, Четверг 20 февраля 2025 13:36
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Украинцы выбрали лучшую экономическую модель для страны Фото: украинцы хотят больше экономической свободы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Более половины украинцев (59%) поддерживают рыночную экономику. Для них желательно, чтобы экономика в Украине регулировалась преимущественно рынком, а доходы граждан зависели от их собственных усилий и умений на рынке труда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС.

Государственное регулирование экономики поддержал 31% опрошенных. Эти респонденты согласны с тем, что экономика должна регулироваться преимущественно государством, а доходы граждан должны перераспределяться через высокое налогообложение более состоятельных слоев населения.

Украинцы выбрали лучшую экономическую модель для страны

Рыночное регулирование экономики, при котором доходы граждан зависят от их собственных усилий, больше всего поддерживают респонденты, проживающие в западных областях (65%), а меньше всего - респонденты из восточных областей (50%). Разница в частоте выбора этого варианта ответа между респондентами из разных макрорегионов преимущественно является следствием большей доли респондентов из восточных областей, которые не смогли определиться с одним вариантом ответа среди предложенных.

Крайне бедные и бедные респонденты более склонны поддерживать государственное регулирование рынка и перераспределение за счет более высокого налогообложения состоятельных лиц, чем условно обеспеченные и обеспеченные респонденты: 38% и 37% по сравнению с 26% и 25% соответственно. Однако даже среди бедных и крайне бедных респондентов относительное большинство предпочитает свободный рынок и полагаться на собственные силы.

Опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии в период с 6 декабря 2024 года по 9 января 2025 года. Всего было опрошено 2580 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих на контролируемых правительством Украины территориях, кроме Донецкой, Сумской и Херсонской областей, где опрос не проводился из-за ограничений по безопасности.

Напомним, запрос на авторитаризм в Украине во время войны упал в два раза. Осенью 2022 года только 11,5% украинцев считали, что при определенных обстоятельствах авторитарный режим может быть лучше демократического.

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