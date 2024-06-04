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Украинцы в Германии получают письма от страховых компаний: нужно ли оплачивать эти счета

Германия, Вторник 04 июня 2024 07:59
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Украинцы в Германии получают письма от страховых компаний: нужно ли оплачивать эти счета Нужно ли оплачивать страховые счета в Германии (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Украинцы в Германии стали получать письма от страховых компаний об уплате определенных взносов. Эксперты советуют платить их.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост немецко-украинской благотворительной ассоциацией Ukrainian Future в Facebook.

"Из-за разрыва в предоставлении социальной помощи и уплате страховых взносов, некоторые страховые компании не получили выплаты от служб социальной защиты. Украинцы получают письма, где говорится о требовании выплатить определенную сумму взноса", - говорится в сообщении.

В этой ситуации эксперты благотворительной организации советуют самостоятельно оплатить сумму, указанную в письме от страховой.

Однако в то же время нужно переадресовать письмо в учреждение, которое отвечает за украинцев в Германии. Обычно это Sozialamt (Социаламт) или Jobcenter (Джобцентр).

В обратном письме нужно указать, что вы уже самостоятельно уплатили этот взнос и просто просите о возмещении со стороны социального учреждения.

Сколько украинцев получили немецкое гражданство

В 2023 году гражданство Германии получило 200 095 человек. Больше всего паспортов Германии предоставили гражданам:

  • Сирии - 75 485
  • Турции - 10 735
  • Ирака - 10 710
  • Румынии - 7 575
  • Афганистана - 6 520

Среди находящихся в Германии украинцев в 2023 году гражданство получили 5 910 граждан. Из них 7% проживали в стране не менее 10 лет, а 5,3% - не менее 6 лет.

Известно также, что в Германии планируют запустить онлайн-платформу, которая будет предоставлять информацию о процедурах подачи заявки на немецкое гражданство. Сайт должен начать работу 27 июня 2024 года. Именно в этот день вступит в силу закон Германии о двойном гражданстве.

Ранее мы сообщали о том, что в Ирландии планируют сократить выплаты беженцам из Украины.

Читайте также, как украинским беженцам оформить выплаты в Германии.

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