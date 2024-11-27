Украинцы в Германии все больше планируют не возвращаться домой: в чем причина, кроме войны

Также по результатам опросов в приюте для чрезвычайных ситуаций в Тегеле настроения украинских беженцев также изменились. Если полтора года назад большинство людей хотели вернуться домой, то сейчас они хотят остаться в Германии.

Отмечается, что по желанию украинцев остаться в Германии указывает и на то, что они активнее стали посещать курсы немецкого языка, а также все больше участвуют в ярмарках вакансий. В свою очередь это свидетельствует об их интересе к интеграции и трудоустройству.

Например, недавняя ярмарка вакансий в Тегеле собрала значительное количество участников, ищущих работу.

По оценкам немецких властей, в Берлине проживает 50-60 тысяч украинцев.

Также сообщается, что в приютах для беженцев Государственного управления по делам беженцев находится около 9 тысяч украинцев, из которых 3 тысячи - в Тегеле.

Отмечается, что многие украинские беженцы арендуют жилье или проживают у местных жителей.

Кроме того, украинцы имеют иной статус, чем искатели убежища, что позволяет им работать и пользоваться социальными льготами. Они имеют доступ к медицинскому обслуживанию и разным программам поддержки.

В нашем материале вы можете узнать, сколько платят украинцам в Германии и предоставляют ли жилье.