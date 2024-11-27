Что должны сделать государство и бизнес, чтобы вернуть украинцев домой: результаты исследования

Трудоустройство – одна из трех базовых потребностей, удовлетворение которых будет способствовать возвращению домой украинских беженцев. Именно поэтому государство и частный сектор должны создать дорожную карту шагов и смен, которые помогут создать новые рабочие места, а также повысить мотивацию сотрудников и оплату труда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя комитета ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк, ссылаясь на результаты исследования рынка труда Украины, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕВА).

По ее словам, с февраля 2022 года за пределы нашего государства выехало почти 7,5 млн. украинцев и только 64% ​​беженцев планируют вернуться в Украину. За границу выезжает наиболее трудоспособная часть населения, так сказать, драйвер экономики, поэтому возвращение украинцев домой – глобальный вызов для государства.

Решающий для возвращения фактор – конечно, безопасность, отмечает Шуляк, но на втором месте – наличие жилья и возможность трудоустройства.

Еще летом проводились исследования миграционных настроений украинцев в Украине и за рубежом. И согласно их результатам, гарантированное стабильное трудоустройство – один из наиболее решающих факторов к возвращению для 41% респондентов. Больше всего стремятся вернуться те мигранты, которые работают удаленно на украинские компании. Об этом сообщили 70% опрошенных. 68%", - отметила Шуляк.

Она добавила, что стабильное трудоустройство в Украине, которое станет залогом возвращения украинцев, возможно при развитии предпринимательства, что в свою очередь будет означать новые рабочие места. Для этого в последнее время предлагается множество законодательных изменений. Последняя – принятие законопроекта №7331, позволяющего начать хозяйственную деятельность без получения лицензий и разрешений до конца военного положения. Этот шаг направлен на дерегулирование бизнеса и поддержку экономики страны во время войны.

Кроме этого, отметила нардеп, для создания новых рабочих мест, Правительство внедряет действенные программы поддержки бизнеса. Это, прежде всего, льготное кредитование и предоставление грантов на собственное дело.

По словам Шуляк, пытается не оставаться в стороне от проблемы и частный бизнес. Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного ЕВА, в 2024 г. 71% опрошенных почувствовали значительный дефицит квалифицированных кадров. Следовательно, 56% инвестировали в развитие персонала.

"Как свидетельствуют результаты опроса ЕВА, на 2025 год компании планируют продолжать этот курс. Так, 46% рассчитывают увеличить количество работников, 33% – увеличить бюджеты на обучение и развитие и 24% – увеличить уровень заработной платы на 10-15%", - подчеркнула Шуляк.

Она также подчеркнула, что отдельный вектор работы на рынке трудоустройства – работа женщин. Украине в этом направлении следует позаимствовать некоторые действенные европейские практики. Да, в Украине, как и в других странах, есть значительный разрыв между занятостью женщин и мужчин.

Сегодня в мире работает 50% женщин и 80% мужчин. В Украине до войны – 47,8% женщин и 62,9% мужчин. На трудоустройство женщин оказывает существенное влияние само рождение ребенка. При том, что на трудоустройство мужчин почти не влияет. И чем больше детей, тем меньше уровень возвращений женщин в профессиональную жизнь, а значит и экономическое развитие страны, поскольку они взаимосвязаны.

"40% женщин в европейских странах утверждают, что наличие детей влияет на их карьеру. После второго ребенка 47% женщин сокращают количество рабочих часов, а после третьего 70% бросают работу. То есть выбор женщины рожать второго или третьего ребенка – это потенциально выбор, что значительно усложнит карьерное развитие", – рассказала парламентарий.

Положителен также фокус на получение конкурентных профессий, которые часто считаются "мужскими". Обучение женщин техническим профессиям, содействие получению первого опыта в этих областях к рождению ребенка будет повышать их шансы возвращаться к полученным профессиям, ведь они предполагают и финансовую мотивацию, и готовность работодателей адаптироваться под потребности высококвалифицированных работниц.