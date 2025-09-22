Украинцы недовольны качеством жизни, но видят смысл: исследование

Исследование проводилось по методологии Национального статистического управления Великобритании (ONS). Влияние факторов кумулятивно демонстрируется через главных 4 показателя: уровень удовлетворенности жизнью, ощущение смысла в жизни, уровень счастья и уровень тревожности.



Средний балл удовлетворенности жизнью среди украинцев составил всего 5,4 из 10, что значительно уступает показателям в странах с высокой социальной защитой. Доля респондентов с низкими оценками (0-4) уменьшилась с 42% до 30%, а высокие оценки (7-10 баллов) получили 34% опрошенных.

Высокий уровень тревожности

Исследование показало рост уровня тревожности среди украинцев. Почти каждый второй респондент (46%) оценил ее на высоком уровне.

"Несмотря на стресс, тревожность и потери, украинцы сохраняют высокое чувство смысла в жизни - этот показатель стабильно высокий и демонстрирует потенциал к росту в кризисных условиях", комментирует Елена Литвинова, партнер Ruban Litvinova Social Impact Advisory и соавтор исследования.

По ее словам, зато другие индикаторы благосостояния остаются умеренными, что соответствует чрезвычайным условиям жизни страны. "Ощущение смысла - это психологическая опора и ресурс адаптации, укрепляющий общественную сплоченность", - добавила она.

Смысл жизни остается главным ресурсом устойчивости

В то же время показатель ощущения смысла в жизни среди украинцев остается самым высоким - 7,1 балла из 10.

"Украинцы демонстрируют адаптацию к новым реалиям, что выражается в постепенном росте уровня удовлетворенности жизнью и стабильности ощущения смысла. Однако рост тревожности указывает на нарастающее психологическое напряжение в обществе", - добавляет Антон Грушецкий, исполнительный директор КМИС.

Исследование реализовано Агентством по разработке импакт стратегий Ruban Litvinova Social Impact Advisory и Киевским международным институтом социологии (КМИС) при содействии сообщества Social Value Ukraine, которое представляет в Украине международную сеть Social Value International. Опрос проводился в декабре 2024 года методом телефонных интервью (CATI) и охватил 1000 респондентов с подконтрольных правительству Украины территорий.