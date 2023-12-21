Орбан отказался назвать войной вторжение России в Украину и использовал термины Путина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался называть "войной" полномасштабное вторжение России в Украину, которое привело к сотням тысяч жертв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Это военная операция", - заявил Орбан журналистам на ежегодной пресс-конференции в Будапеште, используя терминологию президента России Владимира Путина.

По его словам, между двумя странами не было объявления войны. "Когда Россия объявит войну, тогда будет война", - сказал он.

"Мы должны быть счастливы, что не будет объявления войны, потому что тогда будет всеобщая мобилизация в России, - сказал Орбан. - Я никому этого не желаю".

Друг Путина

Премьер Венгрии Виктор Орбан занимает откровенно пророссийскую позицию. Он часто делает заявления по дискредитации Украины. В октябре он встречался с Путиным в Пекине, став первым лидером ЕС, сделавшим это после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина военные преступления в Украине.

Венгрия является единственной европейской страной, которую украинцы считают враждебной. По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", Венгрия в 2022 году перешла для украинцев в категорию враждебных стран.

По данным британской разведки, средний диапазон оценок потерь российской армии с начала вторжения в Украину составляет 320 тысяч человек убитыми и ранеными. Однако точной цифры не знают даже в Москве.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине заявила, что по состоянию на 21 ноября 2023 года количество жертв среди гражданского населения превысило 10 тысяч. В то же время в ООН считают, что реальное количество потерь среди гражданских значительно выше озвученного.