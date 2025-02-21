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Украинцы назвали приемлемые условия мирных переговоров и прекращения огня

Украина, Пятница 21 февраля 2025 21:19
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Украинцы назвали приемлемые условия мирных переговоров и прекращения огня Фото: украинцы назвали условия переговоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Абсолютное большинство опрошенных (83%) считают, что Украина должна согласиться на прекращение огня только при условии предоставления гарантий безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 20-21 февраля.

Только 2% заявили, что прекращение огня возможно без каких-либо условий, а 11% вообще против прекращения огня.

Украинцы назвали приемлемые условия мирных переговоров и прекращения огня

По данным опроса, 91% респондентов выступают против переговоров США и России о прекращении войны без участия Украины.

Украинцы назвали приемлемые условия мирных переговоров и прекращения огня

В то же время, значительная часть украинцев (64%) поддерживают прямые переговоры Украины с РФ, и этот показатель растет в динамике.

Украинцы назвали приемлемые условия мирных переговоров и прекращения огня

Большинство опрошенных (81%) считают реальным путем окончания войны поиск компромиссного решения на переговорах с привлечением других стран.

Украинцы назвали приемлемые условия мирных переговоров и прекращения огня

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 20-21 февраля 2025 года среди 1200 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Напомним, 18 февраля состоялась встреча между представителями Вашингтона и Москвы в Эр-Рияде относительно войны против Украины. Украина уже заявила, что не будет принимать каких-либо результатов переговоров без ее участия. ЕС также настаивает на включении блока в переговоры.

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