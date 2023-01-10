Рейтинг политиков: кому из иностранных лидеров доверяют и не доверяют украинцы

Президент Польши Анджей Дуда уже второй год подряд является лидером общественных симпатий в Украине - ему доверяют 87% граждан (в 2021 году – 52%). На второй позиции - президент США Джозеф Байден (79%) и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен (73%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса по заказу центра " Новая Европа ".

Доверие к политикам и странам

Как отмечают авторы исследования, в целом можно говорить о существенном росте доверия к зарубежным лидерам по сравнению с 2021 годом. В то же время можно предположить, что в тройку лидеров мог бы несколько изменить бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, к которому украинцы относятся с большой теплотой.

Примечательно, что новый глава британского правительства Риши Сунак занимает четвертую позицию - ему доверяют 64% украинцев.

"Эти данные могут свидетельствовать о том, что украинцы осознают, что поддержку Украине в условиях полномасштабного вторжения оказывают государства, а не персонально их лидеры. И поэтому Великобритания будет оставаться другом для Украины, независимо от того, кто будет возглавлять правительство", - говорится в сообщении.

Лидеры недоверия

Украинцы не верят агрессору и его приспешникам. Путин и Лукашенко - зарубежные лидеры, которым украинцы уже второй год не доверяют больше всего - 97% и 94% респондентов. Большая доля украинцев не доверяет также Си Цзиньпиню (73%) и Виктору Орбану (69%) - по сравнению с 2021 годом произошел рост недоверия к этим лидерам в три раза.

Украинцы также стали меньше доверять Реджепу Тайипу Эрдогану (уровень недоверия вырос на 27 п.п.) и Эммануэлю Макрону (на 14 п.п.).

"В 2022 году уровень доверия к зарубежным лидерам зависит от того, какие заявления делают эти лидеры по поводу российско-украинской войны, и какую помощь оказывают их страны", - отмечают авторы исследования.

Исследование было проведено компанией Info Sapiens по заказу центра "Новая Европа" с 16 по 25 декабря 2022 среди 1553 респондентов. Опрос проводился методом CATI. Опрос не проводился на временно оккупированных Россией территориях Украины, где украинские операторы не предоставляют услуги мобильной телефонной связи. Ошибка не превышает 3,1%.