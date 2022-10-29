Кому украинцы больше всего доверяют во время войны: данные опроса

Осенью 2022 года среди социальных институтов наибольшее доверие украинцев имеют Вооруженные силы (96% полностью или в определенной степени им доверяют), президент Украины (82%), гуманитарные и благотворительные организации (78%) и Церковь (70%)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова .

По данным опроса среди лидеров также университеты (62%), женские организации (59,5%), государственные учреждения (55%), полиция (55%), экологические организации (54%).

Противоречиво отношение к правительству страны (51,5% ему выражают доверие, но ненамного меньше - 48% - выражают недоверие), то же касается телевидения (соответственно 51% и 49%), и прессы (соответственно 49% и 50%).

Недоверие чаще всего выражается к политическим партиям (не доверяют им 77%), судам (72%), банкам (66%), профсоюзам (64%), Верховной раде (60%), крупным компаниям (57%) и выборам как социальному институту (56%)

Как отмечают социологи, уровень доверия к Вооруженным силам в последние годы растет. Если в 2011 году им доверяли 59% граждан, то в 2020 году - 71%, в 2022 году - 96%. Доверие к Вооруженным силам в Украине выше, чем во всех сравниваемых странах.

"Рост доверия к президенту Украины до 82%, вероятнее всего, связан с высокой оценкой его деятельности во время войны. Президенту доверяет подавляющее большинство (от 76% до 87%) респондентов во всех регионах, 84% украиноязычных (по языку общения в семье) и 79% русскоязычных граждан", - говорится в сообщении.

Рост доверия к государственным учреждениям связан с ростом доверия к системе государственной власти в целом. Если в 2020 году доверяли государственным учреждениям 35% граждан, то сейчас - 55%.

По сравнению с 2020 годом в Украине вырос уровень доверия к правительству (с 19% до 51,5%), хотя большой остается доля тех, кто ему не доверяет (48%).

Однако общее повышение уровня доверия к властным институтам мало коснулось судебной ветви власти - уровень доверия к судам по сравнению с 2020 г. возрос незначительно (с 20% до 28%) при значительном преобладании тех, кто судам не доверяет (в 2022 году - 72%). ).

По сравнению с 2020 годом существенно возрос уровень доверия к Верховной раде (доля доверяющих ей выросла с 18% до 40%). Однако доля тех, кто ей не доверяет, все же остается больше (60%). В определенной степени это может быть связано с низким уровнем доверия к политическим партиям (в значительной степени у граждан ассоциирующимися с парламентом). Доверяют политическим партиям только 22% граждан, что только на 4% больше, чем в 2020 году.

Уровень доверия к Церкви не изменился по сравнению с 2020 годом (и тогда и сейчас ей доверяют 70% граждан).

С началом войны существенно возрос уровень доверия к гуманитарным и благотворительным организациям. Если в 2020 году им доверяли 50% граждан, то сейчас - 78%.

Опрос был проведен Центром Разумкова с 22 сентября по 1 октября 2022 среди 2021 респондента. Опрос проводился только на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Ошибка выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3%.